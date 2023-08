Sky is the limit voor zelfverzekerde Antwerpfans: “De titel, de Beker, de Supercup en nu de Beker met de Grote Oren”

Deurne

“Die Meister, Die Besten, Les grandes équipes, The Champions!” Die legendarische woorden weerklonken dinsdagavond rond 21 uur voor het eerst op de Bosuil. Willen ‘de Reds’ de Champions League-hymne nog minstens drie keer horen weerklinken in Deurne-Noord, moeten ze voorbij de Griekse kampioen en bekerwinnaar AEK Athene. Allerminst een eenvoudige opdracht, maar voor de aftrap hadden de Antwerpfans vertrouwen in hun elftal. “De deur naar het allerhoogste toneel staat wagenwijd open. Dit moet één groot feest worden.” Wij gingen de sfeer opsnuiven in de straten rond de Bosuil in de aanloop naar de historische match.