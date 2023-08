Populaire Youtuber Hank Green meldt goed nieuws: “Geen kanker meer”

Hank Green is aan de beterhand. Drie maanden nadat de populaire Youtuber te horen kreeg dat hij kanker had, kan hij nu melden in remissie te zijn.

Midden mei plaatste Green, bekend van het Youtube-kanaal Vlogbrothers, de video met de titel ‘So I’ve got cancer’ online. Daarin vertelde hij dat hij zich had laten nakijken nadat hij knobbeltjes had gevoeld onder zijn oksels. Het onderzoek bracht aan het licht dat hij leed aan Hodgkin-lymfoom, een vorm van kanker die het lymfestelsel aantast.

Het goede nieuws was dat de kanker in een relatief vroeg stadium was opgemerkt. Er werd een chemokuur opgestart die blijkbaar succesvol is verlopen. Na drie maanden laat Green aan zijn volgers op Tiktok weten dat hij vanaf nu “in remissie” is. “Wat betekent dat ik geen kanker meer heb”, zegt hij onder meer.

Omdat er altijd een risico op herval mogelijk is, volgt er binnen drie maanden nog een onderzoek. “Ook daarna zullen we alles goed in de gaten blijven houden.”

Samen met zijn broer John beheert Hank Green het Youtube-kanaal ‘Vlogbrothers’ dat meer dan 3,5 miljoen volgers telt. In het verleden hadden de twee broers ook een ander Youtube-kanaal genaamd ‘Crash course’ en de podcast ‘Dear Hank and John’.