5 gouden tips om je eerste huis te vinden

Een huis kopen doe je niet zomaar. Er gaat heel wat voorbereidend werk aan vooraf en je wilt het ook meteen goed doen. Dat gevoel is bij een eerste huis wellicht nog sterker, want niet iedereen gaat nadien voor een tweede keer een woning kopen. Ben jij op weg om voor het eerst huiseigenaar te zijn? Dan helpen wij je een beetje op weg.

1. Zoek de juiste huizen

Nu je van plan bent om een woning te kopen of te huren, is het belangrijk om te weten waar je precies naartoe wil. Heel wat huizenjagers bezoeken ondoordacht woningen, om pas achteraf te beseffen dat dit helemaal niets voor hen of hun portemonnee is. Daarom is het belangrijk om al je wensen op te lijsten en dit af te toetsen in functie van je budget.

LEES OOK: 5 grote fouten die je maakt tijdens de huizenjacht

2. Ken je budget

Stel, je hebt een droomhuis op zimmo.be gezien, of je weet precies waar je naartoe wilt. Heb je dan ook meteen rekening gehouden met wat je momenteel bezit? Schud je momenteel je hoofd, dan is het tijd om je budget op te lijsten, want daar begint het mee. Wanneer je wil gaan lenen, wordt dat van jou ook verwacht, zodat je het meest geschikte woonkrediet kan bepalen en uiteraard met welk budget je de vastgoedmarkt op kan. Lukt het sparen niet zo goed? Er zijn meer dan genoeg tips om het allemaal wat sneller te laten gaan.

LEES OOK: Bieden op een huis? Dit moet je weten

3. Vergelijk banken

Of de rente nu hoog of laag staat, informeer steeds bij meerdere banken of hypotheekverstrekkers. Nadat je hebt laten bepalen hoeveel je precies kan lenen, is het de boodschap om bij verschillende banken te gaan luisteren naar het financieel meest interessante verhaal.

Bekijk dus alle opties zo kritisch mogelijk en spring niet meteen naar de bank die je de goedkoopste rente aanbiedt. Want misschien ben je verplicht om naast je krediet ook allerhande andere producten bij die bank bij te nemen. Denk maar aan schuldsaldo– of brandverzekering, maar ook aan het afsluiten van een zichtrekening of pensioensparen. Luister dus ook naar die voorwaarden én bijhorende tarieven.

LEES OOK: Een huis kopen: met twee of alleen?

4. Professioneel advies

Nu je ongeveer weet met welk budget je de huizenmarkt kan betreden, heb je al een beter beeld of dat ene droomhuisje betaalbaar is of niet. Ligt het toch buiten budget, kan je misschien overwegen om nog te sparen en tijdelijk te huren.

Wie nog nooit een woning heeft gekocht of gehuurd, kan zich eventueel laten bijstaan door een makelaar of aankoopbegeleider. Hij of zij kent de markt door en door en kan je dus met raad en daad bijstaan tijdens jouw huizenjacht. Wil je iets huren in de stad of iets kopen even verderop? Dan kunnen zij de contacten verzorgen.

LEES OOK: 4 dingen die je absoluut niet mag doen als je een huis wil kopen

5. Samen sta je sterk

Geef toe, het is erg fijn om online op zoek te gaan naar een woning. Sterker nog, je hoeft met sommige video’s of virtuele bezoeken niet eens meer uit je zetel! Maar net zoals met veel zaken, is het niet altijd even goed om solo slim te spelen. Zo kan je bijvoorbeeld een te renoveren woning best bezichtigen met een bevriende professional zoals een aannemer of architect.

Kortom, laat je omringen door mensen met eerdere ervaringen en met kennis van zaken. Zij letten vaak op de puntjes die jij door je liefde voor de woning door de vingers ziet. Verzamel dus alle pro’s en contra’s voor je een weloverwogen bod uitbrengt op je (hopelijk) nieuwe woonst!