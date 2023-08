Dit koppel behaalt ongeziene maximumscore in ‘Met vier in bed’: “We stonden versteld, en dat gebeurt niet vaak”

Na 13 jaar en 454 afleveringen is het zover: in het tv-programma ‘Met vier in bed’ werd de maximumscore bereikt. De eer is weggelegd voor de in Dudzele gelegen B&B BBruT, uitgebaat door het Mechelse koppel David Verheyden (48) en Saskia Vandermeersch (51).

90 op 90. Saskia en David konden het afgelopen dinsdag op VTM amper geloven. “Bij elke vijf bedjes kregen we kippenvel. We snappen nog altijd niet dat we zo’n goede indruk nalieten”, zegt Saskia. “We waren sprakeloos, en dat gebeurt zelden”, lacht David. “Het was de bekroning van twee pittige jaren.”

Hun stunt is pas helemaal opmerkelijk omdat er sinds dit seizoen een extra categorie is om op gequoteerd te worden. “We werkten vanuit ons buikgevoel, zoals anders. We deden net hetzelfde als voor andere gasten. Blijkbaar kwam het warme welkomstgevoel perfect over. Voor het ontbijt krijgt David alle credits.”

Hun project is een late carrièrewending. “Ik zat twintig jaar in de sales bij Telenet”, zegt Saskia. “David werkt intussen nog steeds in de interieurwereld.” Het koppel hield er altijd van om mensen in de watten te leggen. “Er werd vaak gezegd om iets in deze sector te beginnen, maar we hadden helemaal geen horeca-ervaring. Toen de dochters groot genoeg waren, kriebelde het toch om een avontuur aan te gaan: een flat in het zuiden of iets geks doen in eigen land. Het was lastig om de dochters ‘achter te laten’, maar het was nu of nooit.”

Beseft het koppel dat half Vlaanderen vanaf nu bij hen zal willen logeren? “Dat hopen we, althans! Het is onze missie om zo veel mogelijk mensen een fijne tijd te bezorgen.”