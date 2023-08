Alexander Doom, Dylan Borlée en Hanne Claes kunnen niet stunten op WK atletiek: “Ik wist niet meer wat ik moest doen op de horden”

Geen van onze drie landgenoten in actie dinsdagavond in Boedapest is in de buurt gekomen van een finaleplaats. Alexander Doom, Dylan Borlée en Hanne Claes sneuvelden in hun disciplines en mogen finaledroom opbergen.

Op de 400 meter waren Alexander Doom en Dylan Borlée achttiende en negentiende in 45.57 en 45.59. In de eerste ronde was Doom nog, voor het eerst in zijn carrière, onder de 45 seconden gedoken. “Voor mij moest er niets meer in de halve finales, maar misschien loop ik wel beter als het van te moeten is”, analyseerde hij na afloop. “Dat heb ik mij in het verleden nogal bedacht. Ik geraakte wat uit mijn focus toen naast mij Steven Gardiner (de olympische kampioen, red.) geblesseerd uitviel.”

Ook Dylan Borlée bleef op zijn honger zitten. “Mijn hamstring speelde wat op en ik voelde dat ik niet kon forceren”, vertelde hij. Moeten we ons zorgen maken richting Belgian Tornados komend weekend? “Nee. Als je in topvorm bent, heb je nu eenmaal overal kleine pijntjes”, antwoordde Borlée.

Op de 400 meter horden was Hanne Claes 23e in 56.06. “Een totale blackout”, zei ze na afloop. “Ik wist niet meer waar ik mij bevond en ook niet meer wat ik op de horden moest doen. Ik was totaal de kluts kwijt. Jammer, want dit was mijn laatste WK. Ik stop na de Spelen.” Komend weekend wacht haar nog een opdracht met de Belgian Cheetahs. “Ik heb gelukkig nog wel een paar dagen om mij opnieuw op te laden”, besloot Claes.