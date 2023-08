Tweede 0-3 nederlaag op rij voor Yellow Tigers, kansen op achtste finale blijven wel overeind

Ondanks verdienstelijk verweer konden de Yellow Tigers tegen Polen een tweede opeenvolgende 0-3 nederlaag niet vermijden. België behoudt wel zijn vierde plaats in de poule, met bijhorend ticket voor de achtste finale, de minimumambitie van dit EK.

Met een vroege timeout probeerde coach Kris Vansnick in de eerste set een Poolse vlucht af te stoppen (4-9), maar het duurde toch tot bij 19-20 vooraleer de Tigers zich echt tot in het zog van hun gerenommeerde tegenstander sleepten: 19-20. In moneytime stuurden de twee Poolse dubbele meters hun team toch naar winst (22-25), maar het tricolore team toonde alvast meer punch dan een dag eerder.

Zo’n 4.000 toeschouwers – waarbij een aanzienlijk contingent Poolse fans – zagen hoe België tot halverwege de tweede set aanklampte, maar enkele plaatselijke misverstanden zorgden voor 10-14. En hoe stop je iemand af die, zoals Magdalena Stysiak, 2m02 in de strijd werpt? Onder impuls van een vlammende Britt Herbots vocht België nog terug naar 23-23, maar alweer enkele tricolore slordigheden verhinderden setwinst: 23-25.

Bonusje

In de derde set kon België zijn bonusje van twee punten (12-10) niet lang genoeg vasthouden. Een omstreden arbitrale beslissing en een ace zetten Polen weer op voorsprong: 16-21 en 17-23. Maar eigenlijk hadden de Oost-Europeanen die scheidsrechterlijke steun niet nodig: meer power, meer centimeters, meer talent... 21-25.

Slotconclusie: een verdienstelijke prestatie, maar een tweede 0-3 nederlaag op rij, én een situatie die eigenlijk niet gewijzigd is. België behoudt op dit moment zijn vierde plaats, die leidt naar de achtste finale tegen (allicht) Turkije. De Tigers moeten nu vooral hopen dat Slovenië woensdag niet wint van Oekraïne. De Slovenen hadden eerder op de dag tegen Hongarije hun eerste driepunter gehaald. Zelf kijken Herbots en co donderdag Servië in de ogen - regerend wereldkampioen en zonder mirakel van Grand Canyon-formaat te hoog gegrepen.