Denemarken heft na Koranverbrandingen verstrengde grenscontroles op

Denemarken versoepelt de grenscontroles die naar aanleiding van de recente koranverbrandingen tijdelijk waren aangescherpt. Dat heeft de Deense politie dinsdag aangekondigd. Volgens de geheime dienst is de maatregel niet langer nodig.

Vanaf woensdag zullen de Deense grenscontroles opnieuw uitgevoerd worden zoals voor 3 augustus. Zowel op het land als aan de kust zullen die nu steekproefgewijs en dus minder frequent gebeuren. Aan de grens met Zweden en op ferry’s vanuit Noorwegen, stoppen de controles volledig.

Afgelopen zomer leidden verschillende koranverbrandingen in Zweden en Denemarken tot grote protesten in landen met een moslimmeerderheid. Voor de Scandinavische landen betekende dat een diplomatisch probleem. In tegenstelling tot Denemarken, trok Zweden afgelopen week nog het terreuralarm op tot het op één na hoogste niveau, voor het eerst sinds 2016.