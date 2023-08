Wereldster Billie Eilish laat pralines van Dominique Persoone smaken: “Mooie reclame”

De Amerikaanse superster Billie Eilish (21) gaf vorige week niet alleen een optreden op Pukkelpop, ze maakte van haar passage in ons land ook gebruik om wat lekkers te kopen bij Dominique Persoone (54). Ook al had de chocolatier dat niet meteen zelf door.

Dinsdag deelde Billie Eilish op Instagram een foto van een roze verpakking met daarin pralines in de vorm van een doodskop. “Onze nieuwe Deadly delicious-pralines, pas vorige week gelanceerd”, zegt Persoone trots. “Op basis van rood fruit, bosvruchten, en met een crunchy praliné erbij.”

Persoone vermoedt dat de aankoop plaatsvond in de Antwerpse vestiging van The Chocolate Line, de winkels die eigendom zijn van hem en zijn zoon Julius. “Of Billie zelf in de winkel geweest is of dat iemand uit haar entourage de pralines gekocht heeft, weten we niet. Niemand van ons heeft haar alleszins herkend, we zijn het zelfs pas te weten gekomen toen ik een berichtje kreeg van influencer Elodie Gabias. Heel onverwacht, maar leuk natuurlijk. Het was fijn wakker worden vanochtend. Mooie reclame.”

‘Deadly Delicious’, de nieuwe pralines van The Chocolate Line, gepromoot door Billie Eilish.

Nog een ster erbij

De topchocolatier kan zo een nieuwe naam toevoegen aan beroemdheden die van zijn pralines gesmuld hebben. “In het verleden hebben we ook Tina Turner over de vloer gehad, net als The Rolling Stones, de Red Hot Chili Peppers en koningin Mathilde in het gezelschap van (de Jordaanse, red.) koningin Rania. En nu blijken we dus ook de nieuwe generatie aan te spreken. Cool.”