Koppenberg opgefietst? Dan wil u vast de Col du Galibier ook eens proberen: Franse Alpen maken reclame op Strava van Belgische wielertoeristen

Wie recent over één van de bekende voorjaarshellingen in de Vlaamse Ardennen is gefietst, zal het misschien al tussen de segmenten op zijn Strava-account hebben zien staan: Hautes Alpes Experience. Een GPS-foutje? Nee hoor. Het gaat om een promotiecampagne die het departement Hautes-Alpes in samenwerking met een Belgisch communicatiebureau heeft opgestart om Belgische toeristen naar de Franse Alpen te lokken. Verspreid over 11 hellingen in de Vlaamse Ardennen, gaande van de Muur van Geraardsbergen tot de Paterberg, heeft Hautes-Alpes 41 nieuwe Strava-segmenten aangemaakt, die allen een stukje van een Franse Alpencol moeten voorstellen.

Nicolas Salamone, medebedenker van de campagne, legt uit welk idee erachter zit. “De korte Vlaamse hellingen zijn natuurlijk niet te vergelijken met de lange Alpencols, maar de stijgingspercentages zijn soms wel gelijkaardig. Op basis van die percentages hebben we stukjes van de Vlaamse klimmetjes gelinkt aan een bekende Franse Alpencol. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat een gedeelte van 13% op de Paterberg overeenkomt met de hellingsgraad van een stukje van de Col d’Izoard. Als je dus nu de Paterberg opfietst, zal je achteraf in je Strava-activiteit een segmentje zien staan met de naam ‘Hautes Alpes Experience / Col d’Izoard / 13%’.”

© Strava

De bedoeling van de campagne is om wielertoeristen warm te krijgen om hun klimbenen ook eens te testen in de Franse Alpen, zegt Salamone. “De mensen die op zo’n segment in de Vlaamse Ardennen gefietst hebben, gaan we daar dan ook nog eens extra op attent maken. Ze krijgen van ons een kudo (de ‘like’-knop van Strava, red.) voor hun activiteit en een reactie waarin we hen erop wijzen dat ze een stukje van een Alpenklim hebben opgereden.”

LEES OOK. Van de weg gemaaid door bende ‘Strava-stoefers’: “Ze reden gewoon door want hun gemiddelde is blijkbaar belangrijker dan de slachtoffers”

Grens met spamming is dun

Reclamecampagnes op Facebook, Instagram of X zijn al langer ingeburgerd, maar reclame op Strava is toch eerder ongebruikelijk. “Hoe we daarbij zijn gekomen? We wilden de mensen bereiken op een bestaand platform dat ons doelpubliek aanspreekt”, zegt Salamone. “En Strava en bij uitbreiding Strava-segmenten zijn de perfecte manier om heel laagdrempelig mensen aan te spreken tijdens hun hobby. Het leuke aan die segmenten, die erg populair zijn bij wielertoeristen, is dat je je als amateur een beetje kan gaan vergelijken met absolute toppers als Wout van Aert of Remco Evenepoel.”

Wie alle segmenten in één rit wil fietsen, kan deze route van 83 kilometer volgen. — © hautes-alpes.be

Elke fietser van een kudo en een reactie voorzien, is natuurlijk veel werk en zou mogelijk aanzien kunnen worden als spamming, maar Salamone gaat ervan uit dat ze de gebruikersvoorwaarden van Strava niet zullen schenden. “De grens met wat aanzien wordt als spam is vrij dun, maar ik denk wel dat we eronder gaan blijven. We sturen al onze kudos en reacties handmatig, dus het is niet dat er één of andere bot achterzit. En bovendien geven we suggesties en nodigen we mensen uit, maar that’s it. Het is heel vrijblijvend. In dat kader zullen we ook niet bij elke reactie een link naar onze website zetten.”