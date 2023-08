Tolinsson op weg naar Zweden, B-ploeg verslaat jeugd van Brentford

Het Zweedse IFK Nörrkoping en Lommel SK zijn in verregaande onderhandelingen over centrale verdediger Jesper Tolinsson (20). Er ligt een huurcontract op tafel. De laatste details moeten nog afgerond worden. Tolinsson kwam in 2021 over van IFK Göteborg voor 2 miljoen euro, maar kon tot dusver (nog) niet aan de hoge verwachtingen voldoen.

B-ploeg verslaat Brentford

De B-ploeg van Lommel SK won dinsdag van de U18 van het Engelse Brentford met 2-1. Doelpuntenmakers waren De Bruyn en Neyens. Aanvaller Jordan Attah Kadiri past niet langer in de plannen en traint nog steeds in Manchester.(svc)