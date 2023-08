Kelly Druyts wint dernycriterium van ’s Gravenwezel: “Gelukkig had ik nog wat energie over toen ze erbij kwamen”

Kelly Druyts (Duolar-Chavalmeire) uit Wijnegem schreef maandagavond het 28ste dernycriterium van ’s Gravenwezel op haar conto. In het eindklassement won ze voor Sanne Cant en Lucinda Brand, die de voorbije jaren het hoogste schavotje inpalmden. “Het was best spannend”, aldus Druyts die tegen een gemiddelde van 40 km/u door de straten van ’s Gravenwezel racete.

“Kelly Druyts in de aanval”, knalde door de boxen met nog 8 ronden te gaan, in het laatste onderdeel. De lokale renster had zich in de eerste twee disciplines naar een derde plek geknokt en als ze de slotkoers won, mocht ze de bloemen in ontvangst nemen. Maar met nog drie rondes te gaan leek ze eraan voor de moeite toen een groepje met onder meer Norbert-Riberolle, Brand en Cant kwam aansluiten. “Spannend, ja. Ik zag ze terugkomen maar ik wist dat ik nog wel wat energie op overschot had.”

Ambitieuze Druyts

Was dat wel genoeg? Want in de laatste ronde koos Brand zelf voor het hazenpad, … maar uiteindelijk was het toch Druyts die als eerste over de meet kwam gesjeesd. “Ik ben een tijdje ziek geweest, maar ondertussen voel ik me weer pakken beter. Laat ons hopen dat het niet maar één dagje is. Ik wil nog in stijgende lijn naar het einde van het seizoen toewerken.”

En het einde van het seizoen? Dat is de SKM Ladies Cycling Cup, waarin Druyts voorlopig de leidersplek heeft, Beste Belgische is én het tussensprintklassement in het vizier heeft. “Kijk, ik heb drie kinderen, dus ik moet wel drie truitjes winnen (lacht). Ik sta er wel heel dichtbij maar ik heb in de eerste twee ritten wat laten liggen. Had ik er meteen voor gegaan, was het misschien al binnen.”

© koen fasseur

Platte rust voor Cant?

Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) was goed voor een tweede plek. “Normaal was er al rust voorzien, maar als er zo’n mooie koers komt, mag je die toch niet laten liggen.”

En of ze rust verdiende. Vorige week vrijdag was de renster uit Herentals in Kortijk nog goed voor een solo van vierenzeventig kilometer. “Dat was inderdaad de moeite (lacht). Helaas leverde het geen overwinning op.”

Laatste wedstrijd van Kim De Baat

Na afloop werd Kim De Baat (Fenix-Deceuninck) gehuldigd: de voormalig Belgisch kampioene reed maandagavond haar allerlaatste wedstrijd, iets wat ze pas vorige week aankondigde. “Ik heb een blessure waardoor ik langdurig zou moeten recupereren: daarom besloot ik om ermee te stoppen”, liet ze weten in het praatje op het podium voor de koers.

Na het criterium werd duidelijk dat ze er enorm hard van had genoten. “Zolang je in koers zit, denk je er niet aan dat het de laatste keer is. Maar ik heb er wel met volle teugen van genoten.”