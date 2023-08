Antwerpse bokser Big Jack Mulowayi moet Oleksandr Usyk aan WK-titel helpen: “Na een sessie heb ik al eens zin in steak, maar krijg ik alleen nog maar een soepje binnen”

Big Jack Mulowayi is een van de laatste twee overgebleven sparringpartners van Oleksandr Usyk. “De rest vond hij niet goed genoeg.” — © if

Antwerpen

Zaterdag bokst Oleksandr Usyk tegen Daniel Dubois in het Poolse Wroclaw om de WBA-titel voor zwaargewichten. Wat dit met uw sportregiopagina’s te maken heeft? Wel, de Antwerpse bokser Jack ‘Big Jack’ Mulowayi (36) doet er alles aan om de Oekraïner klaar te stomen voor het gevecht. “In september of oktober wil ik in Antwerpen zelf vechten voor de Europese titel. Dat zou mijn derde continent zijn dat ik binnenhaal.”