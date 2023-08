“Evenepoel heeft één probleem: in de finale gaat hij vaak alleen zitten”: Eurosport-analist Philippe Gilbert legt de Vuelta-favorieten in de weegschaal

Philippe Gilbert (41) gaat voor Eurosport naar de Vuelta. Als ‘de man op de fiets’ rijdt hij voor het peloton uit om verslag uit te brengen van elke technische afdaling of steile klim die het peloton voor de wielen krijgt. Wij vroegen hem om de favorieten voor het eindklassement in de weegschaal te leggen. Scherp is Gilbert duidelijk nog altijd: “We nemen een foto van de kopgroep op vijf kilometer van de top van een klim. Je zal drie of vier Jumbo’s zien, twee UAE’s en één iemand van Soudal – Quick-Step.”