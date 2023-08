Een reddingsboei voor Adrien Trebel: Charleroi verlost Franse middenvelder uit zijn lijden bij Anderlecht

Charleroi heeft zich versterkt met Adrien Trebel, zo melden de Carolo’s dinsdagavond op hun website. De Franse middenvelder komt transfervrij over van Anderlecht en tekent in Charleroi een contract voor een seizoen.

De 32-jarige Trebel streek in de zomer van 2014 neer in ons land bij Standard. Daar groeide hij uit tot een sterkhouder, alvorens Anderlecht hem begin 2017 wist te verleiden tot een transfer naar Brussel. Zijn avontuur bij Anderlecht werd er, mede door blessureleed, één met ups en downs. In 127 keer wedstrijden voor paars-wit kwam hij aan negen doelpunten en 21 assists. In 2022 werd de Fransman zes maanden uitgeleend aan Lausanne-Sport in Zwitserland.

Bij Charleroi wordt hij herenigd met Felice Mazzu. De eerstvolgende wedstrijd voor Charleroi is meteen tegen Trebels ex-club in het Lotto Park. De Carolo’s staan in het klassement twaalfde met drie punten uit vier wedstrijden.