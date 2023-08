300 deelnemers voor “harde” protestmars tegen pestvideo’s in Zelzate: “Niet akkoord met pamperbeleid”

In Zelzate zijn dinsdagavond zo’n 300 mensen opgedaagd voor een protestmars tegen het jeugdgeweld in de gemeente. Volgens oud-burgemeester Frank Bruggeman wordt zijn mars een voor een harder beleid.

De filmpjes op sociale media waarbij jongeren zinloos worden geslagen en vernederd zorgden de laatste dagen voor heel wat verontwaardiging. Een aantal filmpjes kwam uit Zelzate, en daar wordt nu tegen gereageerd met twee manifestaties. Zowel dinsdag als woensdag wordt in Zelzate een mars georganiseerd.

“Eerst vroegen ze om die samen te organiseren. Maar die van woensdag wordt georganiseerd door SAAMO – samenlevingsopbouw – specifiek tegen pesten”, legt Bruggeman uit. “Maar wij willen breder gaan en zijn vijf jaar links beleid beu.”

Niet akkoord met pamperbeleid”

Bruggeman organiseert de mars samen met zijn collega Filip Bruggheman , die beiden als onafhankelijk raadslid zetelen in de gemeenteraad. “Wij hebben geen enkele lidkaart van geen enkele politieke partij”, benadrukt hij. “Iedereen is welkom om ons ongenoegen te uiten dat dit niet meer kan en we onze vrijheid voor kinderen en volwassenen willen. We gaan niet akkoord met het pamperbeleid en willen een signaal geven dat het moet veranderen!”

Toch roept Bruggeman op om de mars rustig en sereen te houden. “We gaan voor sereniteit, maar we willen wel duidelijk maken dat de wet geldt voor iedereen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd op de parking van het zwembad ingebroken in een wagen en tien voetbaltenues gestolen. Er heerst momenteel een groot onveiligheidsgevoel en dat is gecreëerd door het linkse beleid. Het wordt hoog tijd dat er een voorbeeld wordt gesteld en dat het beleid na vijf jaar moet veranderen. De ouders moeten mee verantwoordelijk gesteld worden, bestraft worden waar nodig en onder meer ook de scholen moeten in het discours betrokken worden”, besluit hij.