Londense ex-agent veroordeeld tot zestien jaar cel voor reeks verkrachtingen

In 2016 trad een van de slachtoffers, Lauren Taylor, naar voren. Ze verklaarde dat Provan haar had verkracht op een blind date toen ze zestien jaar was in 2010. Provan en Taylor hadden toen afgesproken om naar de bioscoop te gaan, maar de agent had gelogen over zijn leeftijd en beweerde toen dat hij 22 jaar was. Provan, die op dat moment 31 jaar was, nam het meisje mee naar een bos en verkrachtte haar.

Provan werd in 2018 veroordeeld tot negen jaar cel voor de verkrachting van het tienermeisje. Het jaar daarop werd hij ontslagen bij de politie. Hij werd drie jaar later op borgtocht vrijgelaten toen een hof van beroep een nieuw proces beval, waarbij de aanklacht van verkrachting tegen zijn collega werd toegevoegd.

In juni werd Provan schuldig bevonden aan acht verkrachtingen tegen de twee vrouwen. Het tweede slachtoffer vertelde de rechtbank dat ze vreesde dat Provan haar zou vermoorden en beschuldigde de Metropolitan Police ervan haar niet te hebben beschermd nadat ze had geklaagd over stalking in 2005.

Een rechter noemde de behandeling van de agente “verschrikkelijk” en “shockerend”. “Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt”, aldus Noel Lucas.