Luca Brecel wroet zich op European Masters naar eerste zege als wereldkampioen

Het was op het eind een beetje wroeten, maar Luca Brecel geraakte in zijn eerste wedstrijd als regerend wereldkampioen over de streep. Op de European Masters in Nürnberg haalde hij het met 5-3 van Jackson Page.

Het was afwachten hoe Brecel voor de dag zou komen met zijn reservekeu. Dat leek aanvankelijk best mee te vallen. Een zestiger, vijftiger en veertiger in twee frames volstonden ruimschoots voor een 2-0-voorsprong. Het nieuwe nummer twee van de wereld zag daarna Page (WR 49) zijn reputatie van potmachine echter steeds meer waarmaken. Maar Brecel schoot vooral zichzelf in de voet om bij 2-1 een makkelijke blauwe bal te missen (2-2 ipv. 3-1).

De 28-jarige Maaslander toonde echter mentale kracht. Via tien rode én zwarte ballen (80) kwam hij weer op voorsprong en ook een 89-break van Page (3-3) kreeg hem niet helemaal klein. Al kostte het heel wat moeite én missers van Page om uiteindelijk over de eindmeet te geraken (5-3). In de 1/32ste finales wacht woensdag (15.30u) de Indiër Singh Chadha, een nieuwkomer op de professionele tour.

Forfait O’Sullivan

De European Masters moeten het voor het tweede jaar op rij zonder Ronnie O’Sullivan stellen. The Rocket diende dinsdag een doktersbriefje in en kan in Nürnberg zijn status van nummer 1 van de wereld kwijtspelen. Brecel kan hem immers inhalen als hij de halve finales haalt, ook Mark Allen kan de toppositie innemen maar moet daarvoor het toernooi winnen.

Luca Brecel-Jackson Page 5-3. Framescores: 74(54)-6, 112(66,46)-6, 27-65, 62(45)-68, 80(80)-9, 0-90(89), 81(44)-4, 74-32.