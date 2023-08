Amerikaanse Heidi Franz verrast peloton in de slotkilometer Egmont Cycling Race

Deze 1.2-wedstrijd lokte nog niet de allergrootste namen, maar daar wil organisator Jo Gosseye snel verandering in brengen. “Voor volgend jaar hebben we bij de UCI onze aanvraag ingediend om te mogen organiseren onder het 1.1-statuut.” De buitenlandse rensters vonden in ieder geval vlotjes de weg naar Zottegem, wat ook af te lezen valt in de uitslag van de wedstrijd. De top vijf werd gekleurd door een Amerikaanse, twee Nederlandse, een Spaanse en een Canadese renster.

De geschiedenis van de wedstrijd is snel geschreven. De Italiaanse Nadia Quagliotto waagde in de eerste koershelft even haar kans en ook een vijftal met Diana Peneula Martinez, Femke de Vries, Alleen Schweikart, Julie Sap en Inès Van Der Linden mocht even voor het peloton uitrijden. In de finale poogde Mieke Dockx voorop te geraken, zonder succes. Op twaalf kilometer van de streep plaatste Mieke de Groot een scherpe uitval. De Nederlandse renster van de Oost-Vlaamse club DD Group-Isorex-No Aqua reed snel een bonus van twaalf seconden bij elkaar. De Duitse Lyda Ventker kon op vijf kilometer bij de leidster aansluiten, maar dat had ook voor gevolg dat het peloton dichterbij kwam. Vooral de rensters van Lotto-Dstny spaarden zich niet in het achtervolgingswerk met het plan om Katrijn De Clercq uit te spelen in de sprint. Op twee kilometer voltrok zich een algemene hergroepering. Een massasprint dan maar, maar dat was zonder de kwieke Heidi Franz, rijdend voor DNA Pro Cycling, gerekend. In de slotkilometer harkte de 28-jarige Amerikaanse een twintigtal meter voorsprong bij elkaar en dat volstond voor de zege. Franz, dit jaar vijfde in het Amerikaans kampioenschap, is alvast geen veelwinnaar. Tot voor gisteren prijkten op UCI-niveau twee overwinningen op haar palmares, namelijk ritwinst in de Tour of the Gila en de Joe Martin Stage Race. De Nederlandse meiden Scarlett Scouren en Danique Braam maakten het podium compleet. Nathalie Bex en Katrijn De Clercq, respectievelijk achtste en negende, waren de twee enige Belgen in de top 10.