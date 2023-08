SJOTCAST. Frank en Franky #2: “Romelu Lukaku zou ik in de huidige omstandigheden niet oproepen voor de Rode Duivels”

In ‘Frank & Franky’ bespreken VRT-icoon Frank Raes en ex-Rode Duivel Franky Van der Elst tweewekelijks de voetbalactualiteit, gekoppeld aan verhalen uit hun eigen carrières. In aflevering 2 van dit seizoen ziet Koen coaches en bondsvoorzitters kussen, geeft Franky zijn mening over de zaak-Lukaku en voorspelt Frank een prettige Kerst voor Jeremy Doku.