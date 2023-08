Opmerkelijke beelden uit Brussels Zuidstation: vrouw staat radeloos op de sporen, jongeman brengt haar in veiligheid

Terwijl het Brusselse Zuidstation dag na dag in het nieuws komt met negatieve berichten, circuleert er op sociale media ook een heldenverhaal over het station. In een druk gedeeld filmpje is te zien hoe een vrouw radeloos op de sporen staat. Een jongeman die het gevaar ziet aarzelt niet, springt zelf ook op de sporen, pakt de vrouw op en brengt haar in veiligheid op het perron.

“We hebben het filmpje ook gezien en zijn blij dat het goed is afgelopen”, reageert de woordvoerder van de NMBS. “Maar toch kunnen we iedereen alleen maar afraden om zoiets te doen. Door die actie heeft die jongeman ook zijn eigen leven in gevaar gebracht. Het was veel beter geweest om te bellen naar het noodnummer van Securail, 0800/30230. Die hadden dan het treinverkeer kunnen stilleggen en veilig kunnen ingrijpen.”

Het is onduidelijk wanneer de opmerkelijke reddingsactie heeft plaatsgevonden, of wie de jonge redder is. (sdb)

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be