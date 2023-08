Wie een blikje bier opentrekt aan het station in Sint-Truiden, riskeert voortaan een forse boete. Dinsdagmiddag was het opvallend rustig. — © Sven Dillen

Sint-Truiden

Een alcoholverbod in de hele binnenstad, strenge politiecontroles en het verwijderen van enkele zitbankjes op hangplekken moeten een einde maken aan de overlast in de Truiense stationsbuurt en de Stapelstraat. “Een eerste stap in de goede richting”, klinkt het bij buurtbewoners.