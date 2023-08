Moordenaar van Sofie Muylle is (tegen zijn zin in) overgebracht naar Roemeense cel en moet daar straf uitzitten

Alexandru Caliniuc (29), de Roemeen die in 2021 veroordeeld werd tot 25 jaar cel voor de moord op Sofie Muylle in Knokke, is maandag overgeleverd aan zijn thuisland. Hij zal zijn celstraf in Roemenië moeten uitzitten.

Caliniuc werd op 25 mei 2021 door het Brugse assisenhof veroordeeld voor de verkrachting en de moord op Sofie Muylle. Die moord werd op het strand van Knokke gepleegd, op 22 januari 2017. De jonge vrouw zat er die avond op café, en ze kwam haar moordenaar tegen toen ze buiten een luchtje ging scheppen. Na de moord vluchtte Caliniuc naar zijn thuisland Roemenië. Daar kon hij pas vijf maanden later, op 28 juni, door de speurders opgepakt worden.

Roemenië leverde Caliniuc in de zomer van 2017 over aan België opdat hij hier kon terechtstaan voor het assisenhof, op voorwaarde dat hij na een eventuele veroordeling naar Roemenië zou worden teruggestuurd. “Een terugkeergarantie”, zegt zijn advocaat Mathieu Langerock.

Alexandru Caliniuc liep tegen de lamp door zijn opvallende blauwe jas. — © if

Dat is wat er nu gebeurd is: de veroordeelde Caliniuc is op maandag volgens de geldende afspraken teruggestuurd naar Roemenië. Hij is door Belgische speurders naar Roemenië begeleid.

Relatie met moordenaar

Caliniuc was daar zelf niet tevreden mee. Op een zitting in de Brugse rechtbank eerder dit jaar, verzette hij zich tegen zijn overlevering. Hij wilde liever in een Belgische cel blijven. Caliniuc argumenteerde dat hij ondertussen in België een relatie had met een andere gedetineerde: een 33 jaar oudere Braziliaanse man, die tot 30 jaar cel veroordeeld werd voor de moord op zijn ex-vrouw.

LEES OOK. Alexandru Caliniuc veroordeeld tot 25 jaar opsluiting voor moord en verkrachting

Daarnaast klaagde hij over de leefomstandigheden in de Roemeense gevangenissen.

Die twee argumenten werden uiteindelijk door een Roemeense rechtbank in mei van tafel geveegd: Caliniuc en zijn partner waren niet getrouwd, en de leefomstandigheden waren voor de rechtbank geen punt. “Mijn cliënt was niet gelukkig met die beslissing, maar er was geen beroep meer mogelijk”, zegt zijn advocaat Mathieu Langerock.

Straf ingekort?

Caliniuc werd door de Brugse volksjury tot 25 jaar cel veroordeeld. De advocaten van Caliniuc pleitten in 2021 al, dat zijn celstraf in Roemenië allicht zal ingekort worden. De maximumstraf voor moord is in Roemenië 25 jaar. Aangezien hij in Brugge niet de maximumstraf (levenslang, red.) kreeg, zou hij volgens zijn advocaten in Roemenië drie vierde van zijn straf moeten uitzitten. Hun inschatting was toen dat hij, rekening houdend met de voorhechtenis, na 15 jaar kon vrijkomen.