“Mijn nieuwe huis”: bracht Joost Klein na optreden op Pukkelpop nacht door op Stayen?

Sint-Truiden

Zaterdag pakte Joost Klein de Main Stage van Pukkelpop in. Een geslaagd, maar misschien ook vermoeiend optreden. Uitrusten en bekomen kon de artiest op verschillende (unieke) locaties in Limburg. Hotel Stayen is daar een van. Zou het Nederlandse fenomeen na zijn optreden een overnachting geboekt hebben vlak aan het stadion van STVV?