Red Panthers net zoals Red Lions naar halve finale op EK hockey na overtuigende zege tegen Spanje

Een dag nadat de Red Lions zich via een zege tegen Spanje kwalificeerden voor de halve finale op het EK hockey, hebben de Belgische hockeyvrouwen exact hetzelfde gerealiseerd. Een overtuigende 5-0-zege tegen de Spanjaarden in de laatste groepsmatch leverde een ticket bij de laatste vier op. Donderdag wacht allicht het thuisland Duitsland in de halve finale.

Na een ruime zege tegen Italië (6-0) op de openingsspeeldag en een nederlaag tegen olympisch kampioen Nederland (0-2) in de tweede poulematch had België dinsdag genoeg aan een gelijkspel tegen Spanje om zich te verzekeren van een plek in de halve finale. De Panthers bevonden zich in 2019, tijdens het EK in Antwerpen, in net dezelfde situatie. Ook toen was Spanje de tegenstander in de laatste groepswedstrijd en werd het een 0-1 nederlaag voor de Belgische vrouwen. Spanje, en niet België, ging zo naar de halve finales. Op het EK twee jaar later in het Nederlandse Amstelveen nam het team van bondscoach Raoul Ehren revanche met een 3-1 zege in de troostfinale tegen Spanje.

De Panthers hadden vooraf aangekondigd absoluut niet te willen speculeren op een gelijkspel en voegden dinsdagavond in Mönchengladbach daad bij het woord. Net zoals de Red Lions een dag eerder gingen de Belgische vrouwen furieus van start. Na amper drie minuten knalde Stephanie Vanden Borre de eerste strafcorner in doel. Een opluchting, want zondag tegen Nederland werden de strafcorners nog vakkundig verprutst.

Na de 1-0 namen de Panthers geen gas terug. Spanje bleef stevig in de omknelling en raakte amper een bal. De Belgische organisatie stond net zoals in de twee vorige groepswedstrijden als een huis. De krappe voorsprong aan de rust was meer dan verdiend. De score werd meteen na de pauze verdubbeld tot een geruststellende 2-0 via Charlotte Englebert. Voor de sterspeelster die vanaf volgend seizoen uitkomt voor Europese topclub Den Bosch was het al derde doelpunt van dit toernooi.

Spanje moest drie keer scoren en dat zat er nooit in. Behalve een kans die uit de lucht kwam gevallen voor Iglesias kwamen de Zuid-Europeanen amper aan mogelijkheden. In het vierde kwart maakten Justine Rasir en opnieuw Charlotte Englebert en Vanden Borre met drie goals de vernedering voor een moegestreden Spanje compleet. In het slot kon ook doelvrouw Elena Sotgiu zichzelf nog een tweede keer onderscheiden met een knappe save. Zo tankte iedereen vertrouwen voor de halve finale van donderdag. Die is allicht tegen gastland Duitsland, als dat later op de avond zijn poule wint. In de voorbije Hockey Pro League eindigden de Duitse vrouwen op de vijfde plek, één plaats achter België. De Panthers versloegen vorig jaar in november Duitsland na shoot-outs. Dromen van de finale mag.