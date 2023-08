Voormalig Songfestival-winnaar Toto Cutugno (80) overleden

Lasciatemi cantare zong hij in zijn grootste hit L’Italiano. Goed voor meer dan 73 miljoen stream op Spotify. Al zullen heel wat mensen Toto Cutugno ook kennen van Insieme: 1992, waarin hij unite unite Europe zong. Hij bracht het lied over de Europese integratie op het Songfestival in 1990, en kraaide victorie tijdens die editie in het Kroatische Zagreb. Tot op vandaag is hij nog steeds de oudste winnaar, met 46 jaar. Het zou vervolgens tot 2021 – met Måneskin – duren dat Italië de liedjeswedstrijd nog eens wint. Het nummer werd in heel wat landen, ook in België, een hit.

Prostaatkanker in 2007

Cutugno is maandagnamiddag overleden in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan, waar hij al een tijdje was opgenomen. Zijn gezondheid was volgens manager Danilo Mancuso “de laatste maanden achteruitgegaan door een lange ziekte”. Maar verder details zijn er niet bekend. In 2007 werd hij al getroffen door prostaatkanker, en hij liet eerder optekenen dat zijn rechternier verwijderd werd.

© Getty Images

De in Fosdinovo geboren Cutugno hoort met meer dan honderd miljoen verkochte albums bij de succesvolste artiesten van Italië. Daarnaast schreef ook heel wat hits voor andere artiesten. Zoals L’été indien en Et si tu n’existais pas voor de Franse zanger Joe Dassin. Ook Johnny Hallyday, Dalida en Miguel Bosé werden door hem bediend. Cutugno laat zijn vrouw Carla en een 28-jarige zoon Nicolò na.