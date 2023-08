Artuur Peters met Bram Sikkens in zijn armen. — © BELGA

Vandaag wordt het menens voor Artuur Peters. De recordhouder van de Container Cup vaart op het WK in Duisberg voor een olympisch ticket. “Een medaille mag altijd, dat zou een extra zijn, maar dit jaar is de kwalificatie voor Parijs belangrijker.” Daarvoor is de top zes nodig.