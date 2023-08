Ilse uit ‘Met vier in bed’ bouwde historische schuur om tot B&B: “Maar dat was eigenlijk niet het plan”

Een historische schuur in de Dijkstraat aan de Schelde in Zele vormt het decor voor B&B Pañ. Ilse Carnoy (35) opende die vorig jaar en neemt deze week samen met haar zus Annelies deel aan Met vier in bed. “We zijn nog volop aan het bouwen aan het restaurant”, zegt Ilse.

Wie in de Dijkstraat in Zele passeert, kan er niet naast kijken. Een gerenoveerde schuur springt er in het oog. Ze is ingericht als bed and breakfast onder de naam Pañ. Ilse Carnoy opende die vorig jaar. “We hadden het pand enkele jaren geleden gekocht en zochten naar een gepaste invulling”, zegt ze. “Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om er een B&B van te maken. We zochten naar een totaalconcept. Uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om gastenkamers in te richten.”

Er zijn er drie. “We ontvangen vaak groepen, of families, de drie kamers zijn telkens voor vier personen. Beneden hebben we ook een bar en zijn we nog volop aan het bouwen aan een restaurant, zodat de gasten hier op termijn ook kunnen lunchen, net als andere mensen. We hebben heel wat moeten verbouwen. Mijn papa is schrijnwerker en heeft dat op zich genomen. De binnenkant van de schuur was leeg. Er zijn er zo maar twee in België blijkbaar. Daarom gaat het om historisch erfgoed en moesten we verbouwen in overleg met Erfgoed.” (Lees verder onder de foto)

Een gerenoveerde schuur is ingericht als bed and breakfast Pañ. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. — © svov

Dat verbouwen en inrichten is duurzaam gebeurd. “Daar leggen we de nadruk op”, zegt Ilse. “Van balken die er over waren, hebben we een tafel gemaakt. Van een overschot aan tegels die in een douche geplaatst werden, is een salontafel gemaakt. We verkopen de interieurstukken ook. De exemplaren die we zelf hebben gemaakt, maar ook die van designers met wie we samenwerken. Inzetten op duurzaamheid, kwaliteit en lekker eten, dat is ons motto.”

B&B Pañ is op woensdag 23 augustus ook te zien in het VTM-programma Met vier in bed. “Ik kende het programma van vroeger”, zegt Ilse. “Het oude concept lag me niet zo. Daar ging het eerder om elkaar afbreken, nu is het eigenlijk extra reclame. En die komt misschien wel op het juiste moment. De zomer is voor ons geen topperiode. Al mogen we zeker niet klagen. De ligging aan de Schelde en in de driehoek tussen Antwerpen, Gent en Brussel zorgt ervoor dat ook buitenlanders ons makkelijk vinden.”

