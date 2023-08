Lanaken

Met bijna 120.000 overnachtingen in 2022 doorbreken de hotels, vakantiewoningen en B&B’s in Lanaken de magische grens van 100.000. Dat is nooit eerder gebeurd. Het vorige record dateert van 2019 - het jaar voor het coronavirus toesloeg - en klokte af op 95.000 overnachtingen.