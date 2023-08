Een zondagavondquiz met Philippe Geubels en een dagelijkse laatavondshow van Otto-Jan Ham: de VRT omarmt de hele week. En Koen De Bouw is nu ook echt de ‘George Clooney van de Lage Landen’: hij krijgt de hoofdrol in een medische dramareeks. Wij beantwoorden alle vragen over het najaar van de openbare omroep.