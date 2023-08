Sienna Miller (41) zwanger van tweede kind

Het Britse model en actrice Sienna Miller is in verwachting van haar tweede kind. Dat blijkt uit strandfoto’s van de 41-jarige celebrity met een buikje, die het Amerikaanse magazine People publiceerde.

De beelden werden gemaakt op het vakantie-eiland Ibiza, waar Miller met haar 26-jarige vriend Oli Green op reis is. Het management van de actrice heeft nog niet gereageerd op vragen van het magazine. Miller heeft samen met haar ex Tom Sturridge al een dochter, Marlowe, die inmiddels tien jaar oud is.

Eerder noemde de actrice het moederschap “vermoeiend”. “Dat je jezelf constant moe maakt, is de vloek van het moederschap. Ik vraag me af waar dat schuldgevoel bij moeders vandaan komt. Het is vreemd dat we onszelf zo straffen, het is ongezond”, zei Miller in Vogue. De vrouw benadrukte tegelijkertijd dat ze het geweldig vindt om moeder te zijn. “Het is wat ik het beste kan.” (wver)