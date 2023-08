Einde van zijn sprookje: Wrexham-held Ben Foster geeft er nauwelijks tien weken na contractverlenging de brui aan

“Ik heb dit seizoen niet het niveau gehaald dat ik van mezelf eis”, legde Foster uit aan de officiële kanalen. “Ik voel dat dit het juiste moment is om te stoppen. Wrexham zal altijd een speciale plek in mijn hart dragen.”

Ook coach Phil Parkinson heeft ondertussen gereageerd op het plotse vertrek van zijn eerste doelman. “Wrexham was een betere club met Ben Foster. Hij is een modelprof geweest tijdens zijn periode hier en heeft alles gedaan wat we van hem gevraagd hebben. Je moet een sterke persoonlijkheid hebben om deze beslissing te nemen”, complimenteerde Parkinson hem zowaar. En ook Ryan Reynolds heeft enkel mooie woorden over voor de veteraan. “Hij heeft mij herinneringen bezorgd die ik nooit zal vergeten. Ik hou van deze man. Bedankt voor alles, Ben.”

Het sprookje van Wrexham

In september 2022 kondigde Foster aan te stoppen met voetballen, maar plots kwam zijn ex-club Wrexham aankloppen. Een half jaar later stond hij weer onder de lat én met succes. De oud-international had een enorm aandeel in de promotie van de club naar de League Two, de Engelse vierde klasse, door in de laatste wedstrijd tegen rivaal Notts County een strafschop te stoppen. Van een fairytale ending gesproken.

Foster sprak na de promotie van een van de mooiste momenten uit zijn carrière en dat was toch wel opmerkelijk. De Brit kwam namelijk onder meer uit voor Manchester United, waar hij twee keer kampioen werd, weliswaar als reservedoelman. Foster werd in 2005 door Stoke City al eens uitgeleend aan Wrexham en achttien jaar later zit ook zijn tweede periode bij de Welshe club er (vervroegd) op. De doelman kreeg in zijn laatste wedstrijd vijf doelpunten te slikken, maar zag hoe zijn ploeg toch nog een gelijkspel uit de brand sleepte.