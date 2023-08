In een openhartig interview met ‘Story’ vertelt Lena, vriendin van Herman Brusselmans, dat ze al heel haar leven angst had om te bevallen. Eén maand voor de geboorte van hun zoontje, Roman, werd die angst nog intenser omdat ze zwangerschapsvergiftiging kreeg. Wat kan je doen als je in paniek slaat omdat je straks écht een kind op de wereld moet zetten?