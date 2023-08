Genkenaren zamelen 1.500 euro in voor slachtoffers overstromingen in Italië

Genk

De Genkse verenigingen RWW, Vrienden van de Casa en Casa Papa Giovanni hebben 1.500 euro ingezameld voor de slachtoffers van de overstromingen in de regio Emilia-Romagna in Italië. “Dat bedrag hebben we overhandigd aan Comites Limburgo”, zegt Koen Buntinx, voorzitter van de vzw Casa Papa Giovanni en lid van de werkgroep Comités Limburgo Steun Slachtoffers. “Dat is het officiële orgaan dat Italiaanse belangen verdedigt in Limburg.”

Het geld wordt gebruikt voor een herstelproject. “Er is nog heel wat werk aan de winkel vooraleer de slachtoffers weer kunnen leven als voordien”, zegt Koen. “Er zullen de komende tijd dan ook nog heel wat acties volgen waarmee we geld inzamelen voor de slachtoffers van de ramp.” Eerder doneerde de stad Genk 3.000 euro. Vanuit Turkse verenigingen werd er 2.500 euro ingezameld. (cn)