Ladies Circle 37 schenkt speelgoed en kleding aan de minderbedeelden

Tweemaal per jaar, in april en augustus mogen de mensen langskomen, alles werd mooi uitgestald in de Sint-Gilliskerk. Via een oproep op Facebook kregen de dames van Ladies Circle 37 Tongeren weer een heleboel reacties. Heel wat mensen brachten de dag voordien speelgoed, verzorgingsproducten en kleding voor zowel kinderen als volwassenen binnen. Voorzitter Elke Thijs was zeer blij en tevreden met de mooie opkomst.