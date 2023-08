Wat kan Cynthia Bolingo (30) woensdag in de finale van de 400 meter op het WK atletiek in Boedapest? Volgens coach én hechte vriendin Carole Bam (44) kan ze nog drie tienden sneller dan haar fenomenale Belgisch record uit de halve finales. En wat als Bolingo volgend jaar in aanloop naar de Spelen haar blessures onder controle kan houden?