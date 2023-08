Cipier (39) van Hasseltse gevangenis geschorst

De 39-jarige cipier uit Zonhoven die vorig weekend met cocaïne werd betrapt op Pukkelpop is geschorst. De disciplinaire maatregel die de veiligheid in de Hasseltse gevangenis moet vrijwaren, geldt voor zes maanden. Naast het drugsdossier loopt er nog een onderzoek naar slagen en verwondingen waarbij een collega-cipier gewond raakte.

Tegen de cipier loopt een gerechtelijk onderzoek op verdenking van het dealen van drugs. Hij had geen gigantische hoeveelheden cocaïne bij op het festival, maar toch voldoende om te vermoeden dat hij hierin zou handelen. Verder onderzoek bij de cipier zou ook in die richting wijzen.

De gevangenisdirecteur in Hasselt werd op de hoogte gebracht van de feiten en maakte hierover een verslag voor de directeur-generaal van het gevangeniswezen. “Die heeft de penitentiair beamte geschorst. Deze voorlopige maatregel is genomen om de veiligheid in de gevangenis te waarborgen”, zegt directeur Paul Dauwe.

— © Sven Dillen

“De schorsing geldt voor maximaal 6 maanden in afwachting van een diepgaander onderzoek, dat we ook intern zullen voeren. We laten nu het gerecht zijn werk doen. Als we vroeg of laat meer informatie krijgen - die uit dit onderzoek kan blijken - zullen we een tuchtprocedure opstarten. Daarna kan een definitieve beslissing volgen, en ook die zal worden genomen door de directeur-generaal”, aldus de gevangenisdirecteur.

De geschorste cipier werkte op de afdeling ‘hoge veiligheid’ waar de zware jongens zitten.

Geweldsdelicten

Op zijn afdeling in de Hasseltse gevangenis raakt de cipier uit Zonhoven vorig jaar betrokken bij een gewelddadig incident. Daarbij liep een gedetineerde een ernstig oogletsel op. De cipier werd toen ook tijdelijk geschorst. “Er werd grondig onderzoek gevoerd naar deze feiten waarbij de verdachte betrokken was. Die zaak werd geseponeerd”, zegt parketwoordvoerster Marijke Teunis. In die zaak zou er onvoldoende duidelijkheid zijn geweest.

De 39-jarige Zonhovenaar is nog betrokken in een lopend onderzoek voor slagen en verwondingen. Dit geweld zou buiten de gevangenismuren zijn gepleegd, in de privésfeer, maar hierbij was wel een collega-cipier betrokken. Die man liep een polsbreuk op bij het incident. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Dit dossier staat ook los van het onderzoek dat recent werd opgestart naar het drugsbezit en mogelijke drugshandel.