Gezond eten, tijd én geld besparen: 4 tips voor meal prepping

Zoek goede recepten

Verzamel je favoriete recepten, en kijk wat je kunt voorbereiden of welke gerechten je makkelijk in een grote hoeveelheid kunt maken om in porties in te vriezen. Zo kan je op zondag groenten snijden voor twee dagen, en alvast rijst, eieren, aardappelen of pasta koken, waarmee je vervolgens snel een maaltijd op tafel zet. Spaghettisaus, soep en stoofpotjes laten zich dan weer goed invriezen, zodat je altijd een lekkere en gezonde maaltijd in de vriezer hebt zitten voor die avonden waarop je geen tijd of energie hebt om uitgebreid te koken. Zo vermijd je dat je weer pizza laat bezorgen of frietjes gaat halen, terwijl je toch echt gezonder en goedkoper wou gaan eten.

Schalen en potjes

Wil je gaan meal preppen, dan kan je nooit teveel schalen en potjes hebben. Zoek exemplaren die goed luchtdicht afsluiten, makkelijk stapelen en niet lekken. Plastic bakjes zijn handig, maar hier kunnen nog al eens smaken en geurtjes in kruipen na verloop van tijd. Pyrex glazen schalen zijn ideaal omdat je je eten erin kan koken, bewaren, invriezen en opwarmen, allemaal in dezelfde schaal. Kies verschillende formaten, zodat je bijvoorbeeld zowel een lasagne, quiche als soep kunt invriezen. Zorg natuurlijk ook voor voldoende plaats in de vriezer en koelkast, zodat je al je potjes kwijt kunt na het koken. Op een etiket schrijf je wat er in zit, voor hoeveel personen en op welke datum het ingevroren is.

Let op de voedselveiligheid

Bewaar gekookte of gesneden ingrediënten of restjes niet langer dan drie dagen in de koelkast. Niet enkel kunnen ze slecht worden, de smaak gaat er ook op achteruit. Wat je voor later in de week bereidt, steek je best in de diepvries. Probeer bereide maaltijden binnen de 3 maanden uit de diepvries te halen, zo blijft de kwaliteit optimaal. Groente, fruit en vlees blijven langer goed in de diepvries. Laat gekookt eten ook altijd even afkoelen voor je het in de koelkast of de vriezer doet en laat bevroren eten niet op kamertemperatuur ontdooien, maar in de koelkast of de magnetron.

Ook voor ontbijt en snacks

Niet enkel je diner, ook je ontbijt en snacks kan je voorbereiden. Dat scheelt ’s ochtends weer tijd! Overnight oats zijn ook weer uit Amerika overgevlogen: je mengt havermout ’s avonds met melk, yoghurt of andere ingrediënten, die je de volgende ochtend zo kunt opeten. Ook gesneden fruit laat zich goed invriezen, waarmee je eenvoudig een frisse smoothie maakt. Wie graag steviger ontbijt kan een stapel pannenkoeken of broodjes bakken en deze per stuk in de vriezer steken.