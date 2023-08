Mechelse herdershonden belanden vaak in het asiel, omdat ze gedumpt worden door hun eigenaars, die er niet willen of kunnen voor zorgen. In Opgrimbie is al sinds 1973 hondenclub De Mechelaar actief. De club bestaat 50 jaar en biedt begeleiding voor baasjes die hun trouwe viervoeter willen aftrainen. De organisatie licht de mensen in over al het werk dat nodig is om een hond te verzorgen.

LEES OOK. 80 kleine hondjes in beslag genomen na dierenverwaarlozing in Diest