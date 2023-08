Kinrooise burgemeester grijpt in na incidenten met vechthonden: “Deze rassen zijn niet geschikt als huisdier”

Twee loslopende vechthonden zorgden de afgelopen tijd voor heel wat angstige momenten in de omgeving van de hoeve ’t Bommesaarke in Kessenich. Na een tussenkomst van burgemeester Wim Rutten (cd&v) is er nu een definitieve oplossing in de maak.

De twee honden (het gaat telkens om een kruising tussen een pitbull en een terriër, nvdr) zaaiden de afgelopen vakantie paniek in de buurt. Zo werd vorige week onder meer de hond van een Nederlands koppel aangevallen: zelfs een meisje met een pony werd het slachtoffer van de vechthonden. Op een filmpje dat viraal gaat via de Facebookgroep ‘Veur en door de minse van Kinder’ is te zien hoe de twee grote honden een kleine hond willen verscheuren. Het baasje gooit zich met gevaar voor eigen lijf en leden op de honden om ze te scheiden en loopt daarbij zelf zware bijtwonden op.

Wandelaars en fietsers in de omgeving van de Kessenicherweg kunnen opgelucht ademhalen nu het probleem met de vechthonden aangepakt wordt. — © Patrick Brebels

“De vechthonden lieten hun beet niet los”, getuigt de man anoniem. “Ik gooide me dan maar op de beesten en probeerde ze van mijn hondje af te halen, maar dat lukte slechts zeer moeizaam. Uiteindelijk heb ik de snuit van een van de honden kunnen bedekken met mijn handen, zodat die geen lucht meer kreeg en wel moest lossen. Zelf werd ik ook flink gebeten. Daarna gingen de vechtersbazen nog achter een andere hond aan.” Ondanks stevige bijtwonden heeft het hondje de aanval toch overleefd.

Definitieve oplossing

Toen het verhaal van de loslopende honden burgemeester Wim Rutten ter ore kwam, sommeerde hij het baasje van de vechthonden afgelopen maandag naar het gemeentehuis. “De eigenaar van de honden had reeds maatregelen genomen door een dogproof omheining rond zijn huis aan te brengen”, aldus de Kinrooise burgemeester. “Bij het laatste voorval konden de honden echter ontsnappen omdat een poortje niet afgesloten was. De eigenaar beseft nu dat het zo niet verder kan. Hij gaat te rade bij een dierentherapeut: daar zal beslist worden of de dieren afgemaakt moeten worden. De eigenaar gaat de dieren echter in geen geval zelf houden. Hij gaat er dus sowieso afstand van doen. Op die manier komt er een definitieve oplossing voor het probleem.”

Dierengedragstherapet Dany Grosemans met een ander hondje dan in dit verhaal. — © rr

Dierengedragstherapeut Dany Grosemans schudt het hoofd als hij het filmpje onder ogen krijgt. “Dit is pure onkunde”, klinkt het. “Deze rassen zijn van nature niet geselecteerd om als huisdier te fungeren. Zo’n honden worden al honderden jaren gefokt als vechthonden en een goede opvoeding veegt genetica niet van tafel. Onder meer pitbulls en bepaalde terriërs zijn zeer mensvriendelijke honden, maar hun agressie tegen andere honden is groot. Deze honden ervaren een dusdanig genot bij het bijten dat ze niet stoppen als je schreeuwt of slaat. Hun kaak is als een bankschroef: die krijg je niet zomaar open. Nu, dit gedrag is niet de fout van de hond. Die volgt zijn instinct. Bij mijn weten is het trouwens in Nederland verboden om deze honden als huisdier te houden. In Frankrijk kom je er zelfs de grens niet mee over.”

Grosemans heeft nog een tip voor hondenbaasjes die met zo’n bijtincident geconfronteerd worden. “Je kan best proberen om de bijtende hond de lucht af te snijden. Dat kan door hem met bijvoorbeeld een broekriem te wurgen. Ook water in de snuit spuiten kan helpen. Ideaal is het gebruik van een zogenaamde breaking sticks om de muil open te breken, maar die heeft natuurlijk bijna niemand op zak. Het kan echter wel helpen moesten de baasjes van zulke honden zo’n stick bij de hand hebben.”

