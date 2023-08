Auto belandt in kanaal: bestuurster klimt op dak en blijft ongedeerd

Ter hoogte van de Blokstraat in Geel-Ten Aard belandde een auto dinsdag om 2.30u in het kanaal Bocholt-Herentals. De bestuurster klom op het dak van haar auto en bleef ongedeerd.

De hulpdiensten ontvingen in de nacht van maandag op dinsdag een oproep voor een redding te water in het kanaal Bocholt-Herentals of Kempisch Kanaal in Geel-Ten Aard. Een auto was daar om 2.30u om nog onduidelijke redenen in het water gereden. De auto bleef drijven in het kanaal en de vrouwelijke bestuurder, tevens de enige inzittende, belde zelf naar de hulpdiensten. Nadien slaagde de vrouw erin om op het dak van haar voertuig te kruipen.

De medewerkers van een ziekenwagen die eerst ter plaatse was, konden de vrouw al op het droge helpen. De bestuurster bleef ongedeerd en is voor controle naar het ziekenhuis van Geel gebracht. Haar auto was intussen al naar Sas 7 gedreven. De brandweer haalde de auto samen met een takeldienst uit het kanaal. (bvdl)

Een takeldienst haalde auto uit het water van het kanaal Bocholt-Herentals aan Sas 7 in Geel-Ten Aard — © BFM

