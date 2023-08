Papa van Billie Eilish is onder indruk van gratis Hasseltse kakzakjes: “Hasselt doing it right”

Op zijn Instagrampagina ‘krondeutch’ postte hij een campagnebeeld van de intussen overleden viervoeter. Dat Rakker oproept om een gratis kakzakje of doggybag te nemen, lokte bewondering uit. ‘Hasselt is doing it right’, deelde O’Connell met zijn 320.000 volgers. De foto die papa Eilish postte, is gemaakt in de Capuciennestraat. Vlakbij hotel Radisson Blu. Sliep Billie of haar familie dan toch in Hasselt en niet in het Antwerpse zoals al eerder geopperd? “Neen. Hier sliepen geen vips van Pukkelpop”, luidt het te verwachten en discrete antwoord van het hotel.