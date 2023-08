Huisartsen willen niet dat griepvaccins door apothekers gezet worden

Als het van minister Vandenbroucke afhangt, kan u in het najaar de griepspuit gaan halen en laten toedienen bij de apotheker. Maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. De huisartsen zijn het er niet mee eens. Ze zeggen dat de beslissing genomen is zonder overleg en zonder medisch advies. Volgens de artsenverenigingen blijft het vaccineren de taak van een arts. Tijdens de coronapandemie werd een uitzondering toegestaan. Apothekers mochten het coronavaccin inspuiten. Het nieuwe wetsontwerp van minister Vandenbroucke moet nog wel naar het parlement.