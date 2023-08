Jennifer Lopez deelt ongeziene trouwfoto’s op eerste huwelijksverjaardag

“Liefste Ben, ik zit hier alleen te kijken naar mijn ring. Voel me overweldigd. Het zorgt ervoor dat ik wil zingen. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Zonder terugspoelen: dit is mijn leven”, schrijft Lopez bij de foto’s. Op het eerste kiekje zien we hoe Affleck, ook in het wit gekleed, zijn kersverse bruid in de armen houdt. De tweede foto toont een innig kussend koppel, terwijl er in de achtergrond een spectaculaire vuurwerkshow bezig is. (Lees verder onder de foto’s)

Een ode aan de ware liefde van het koppel, dat elkaar na twintig jaar terugvond, of een staaltje schone schijn? Een jaar na hun bruiloft, is er volgens insiders namelijk al veel minder vuur tussen de twee. Hier en daar wordt gefluisterd dat ze veel ruzie maken. Volgens analyserende fans lijken Lopez en Affleck zelfs “behoorlijk gespannen” als ze op de rode loper passeren. En dan is er nog de roddel dat J.Lo voor de neus van haar hubby zou geflirt hebben met een dj.

LEES OOK:

Het stel laat alvast niet uitschijnen dat er een haar in de boter zit. Ze lieten op Valentijnsdag nog een tattoo zetten als ode aan elkaar: zij het symbool van oneindigheid met hun beide namen in verwerkt op haar ribbenkast, hij een dubbele pijl met hun initialen in verwerkt op de binnenkant van zijn arm. In juni spendeerden ze nog 60 miljoen dollar aan hun droomvilla.