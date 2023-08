Argenta slaat terug en biedt brutorente van 4,01 procent aan

De actie van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) om de banken te dwingen de rente te verhogen door ze rechtstreeks te gaan beconcurreren, heeft impact. De bank Argenta, in Vlaanderen een van de grotere spelers in de markt van particulieren, reageert met een driestappenplan.

Argenta biedt de staatsbon niet aan, maar lanceert een termijnrekening op één jaar en één op drie jaar. De termijnrekening op één jaar heeft netto dezelfde opbrengst als de staatsbon: 2,81 procent. Maar omdat Argenta 30 procent roerende voorheffing moet inhouden, bedraagt de brutorente 4,01 procent. Dat is hoger dan wat Argenta bij de ECB kan krijgen of opstrijkt op zijn Belgische woonkredieten. Argenta heeft echter ook een belangrijke tak woonkredieten in Nederland.

Goed voor schatkist

4,01 procent is meteen de hoogste brutorente op één jaar op een termijnrekening. Argenta, dat ooit de prijsbreker bij uitstek was, was de jongste jaren geëvolueerd naar een middenmoter. Maar onder druk van de regering vindt Argenta zich nu (tijdelijk?) opnieuw uit als prijsbreker. Voor Van Peteghem is dat goed nieuws. Op alle geld dat Argenta ophaalt, moet het 30 procent roerende voorheffing innen. En op de staatsbon zelf is dat maar 15 procent. De schatkist vaart er dus wel bij.

Argenta verhoogt ook de tarieven voor een termijnrekening op drie jaar. Die zal netto 2,52 procent opbrengen, wat neerkomt op bruto 3,60 procent. De rentecurve is al een poosje omgekeerd, wat betekent dat de rente op korte termijn hoger ligt dan op lange termijn. ‘Met een termijnrekening op drie jaar geven we de klant de kans de hogere rentetarieven langer vast te houden’, zegt Christine Vermylen van Argenta Bank.