Twee Belgisch-Marokkaanse gezinnen met hun acht kinderen betrapt met 200 kilo drugs op terugweg van Marokko naar Europa

De Spaanse politie heeft afgelopen weekend twee Belgisch-Marokkaanse gezinnen betrapt op het smokkelen van in het totaal zo’n 200 kilogram hasj. Vier volwassenen zijn opgepakt, acht kinderen werden voorlopig ondergebracht in centra van de kinderbescherming.

De drugs werden zondagnamiddag aangetroffen tijdens politiecontroles in de haven van Ceuta, een Spaanse exclave aan de Noord-Afrikaanse kust. De voertuigen met Belgische nummerplaat stonden op het punt om met de veerboot naar de stad Algeciras, op het Spaanse vasteland, te varen. Agenten van de Guardia Civil troffen de verdovende middelen aan in dubbele bodems in het dashboard en onderaan de auto’s.

Een eerste wagen met Belgische nummerplaat trok zondagnamiddag rond 15.30 uur de aandacht van de grenswachters, toen die in de rij stond om in te schepen voor de overtocht. De drugshond reageerde op de Citroën Picasso, waarin een 39-jarige man van Marokkaanse nationaliteit met een werk- en verblijfsvergunning in ons land zat, samen met een 29-jarige Belgische vrouw en vier kinderen. Na een inspectie van de wagen werd 115 kilo hasj aangetroffen, verstopt in dubbele bodems op verschillende plaatsen in de auto.

Amper een uur later werden een 48-jarige man en een 41-jarige vrouw, beiden met de Marokkaanse nationaliteit en een werk- en verblijfsvergunning in België, gearresteerd toen dezelfde ambtenaren 87 kilo drugs ontdekten die op dezelfde plaatsen in een Peugeot 5008 verborgen waren. Ook in die auto zaten vier kinderen.

De volwassenen zijn ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De acht kinderen, tussen 1 en 15 jaar jong, zijn voorlopig ondergebracht in twee centra van de kinderbescherming in Ceuta.