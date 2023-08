Japan wil miljoenen liter koelwater van de kerncentrale in Fukushima in de Stille Oceaan lozen. — © AP

Japan is van plan om meer dan een miljoen kubieke meter vervuild water van de kerncentrale van Fukushima in de Stille Oceaan te lozen. Nathal Severijns, professor kernfysica aan de KU Leuven, legt uit waarom we ons niet onmiddellijk zorgen moeten maken.