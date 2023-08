Brusselse politie neemt honderden pillen in beslag in buurt Noordstation

De tijdelijke taskforce van de politiezone Brussel Noord heeft nieuwe cijfers gecommuniceerd over de politie-interventies rondom het Brusselse Noordstation. De afgelopen tien dagen werden onder meer honderden medische pillen in beslag genomen.

Vanaf 11 tot en met 20 augustus werden 379 medische pillen, 68,19 gram cannabis, 57 Ecstasypillen en 1.745,35 euro in beslag genomen. Er werden ook 23 arrrestaties uitgevoerd. Veertien personen worden verdacht van drugsverkoop, 3 personen werden aangehouden voor feiten van diefstal met geweld op heterdaad.

De medische pillen bestaan uit 233 Lyricapillen en 59 Ritvotrilpillen. “Deze twee geneesmiddelen, enkel op voorschrift verkrijgbaar, staan bekend om hun verslavende en ontremmende effecten”, schrijft de politiezone Brussel Noord in een persbericht.

De eerste resultaten van de nieuwe taskforce werden gecommuniceerd op 14 augustus, toen bijna 5.000 geneesmiddelen in beslag genomen werden in minder dan een maand tijd en ook vier arrestaties werden uitgevoerd voor diefstallen met geweld in de Noordwijk.

Ook deze resultaten zijn volgens de politiezone te danken aan de oprichting van de tijdelijke taskforce, waarbij de focus ligt op veelplegers van diefstallen met geweld en de verkoop van verdovende middelen in de Noordwijk. “Op deze manier willen we bijdragen aan de openbare rust en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen”, aldus de politiezone van Brussel Noord.