Yanina Wickmayer vat kwalificaties US Open aan met “positieve en strijdlustige spirit”

Yanina Wickmayer (WTA 86) gaat zich vanaf dinsdag voor de eerste keer sinds ze mama is geworden proberen te plaatsen voor de hoofdtabel van de US Open, de vierde en laatste Grand Slam van het jaar.

In 2009 schopte de inmiddels 33-jarige Antwerpse het nog tot de halve finales in New York. Wickmayer is een van de negen Belgen die via de kwalificaties op zoek gaat naar een stek op het hoofdtoernooi. In de eerste kwalificatieronde neemt ze het op tegen de Canadese Katherine Sebov (WTA 141).

“Ik vat deze kwalificaties aan met een positieve en strijdlustige spirit”, vertrouwde ze toe aan Belga. “Ik ben blij hier te zijn. De US Open is mijn favoriete toernooi. Ik hou ervan te spelen in de Verenigde Staten. Ik apprecieer de sportcultuur en het spektakelgehalte. Ik ga proberen er het beste van te maken terwijl ik een plek op de hoofdtabel nastreef. Momenteel gaat het goed met mijn rug. Ik heb goed getraind met Greet Minnen en Belinda Bencic. We zullen zien na de eerste match.”

Eind juli maakte Wickmayer opnieuw haar intrede in de top 100. In de kwalificaties is ze het derde reekshoofd, waardoor ze tot de ultieme favorieten behoort om zich te verzekeren van een plek op het hoofdtoernooi op Flushing Meadows. Maar ze zet zichzelf hoegenaamd niet extra onder druk.

“Ik voel geen bijkomende druk”, vervolgde ze. “Ik begin aan deze kwalificaties zoals aan die van Roland Garros en Wimbledon. De sleutelpunten deze week worden mijn spel opleggen, vooruit blijven spelen en tegelijkertijd solide te zijn vanaf de baseline. Het is warm en vochtig, waardoor de banen er relatief snel bij liggen. De omstandigheden kunnen dus in mijn voordeel uitdraaien. Ik ga in ieder geval alles geven.”