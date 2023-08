Nee, dit is geen vervalste foto: het verhaal van het enige huis dat bleef staan, tot ongeloof van de eigenaars

Zo waanzinnig is het dat mensen dachten dat het om een vervalste foto ging. Maar neen: in het door bosbranden bijzonder zwaar getroffen Lahaina, in Hawaï, staat tussen tot puin herleide gebouwen nog één huis recht. Compleet ongehavend, zo lijkt het. De eigenaars begrijpen er ook niets van.

Trip Millikin en zijn echtgenote waren op vakantie in het Amerikaanse Massachusetts toen ze hoorden van de ravage die de bosbranden op Maui aan het aanrichten waren. Veel hoop was er niet: de historische stad Lahaina werd quasi volledig tot puin herleid. De beelden die online en in kranten opdoken, toonden hoe massaal de vernietiging was.

En dan dook die ene foto op van Front Street in Lahaina, die op sociale media enorm gedeeld werd omdat hij zo waanzinnig was. Overal zie je gebouwen die niet meer rechtstaan en zwartgeblakerde bomen, behalve op één stuk grond. Daarop staat een huis met een rood dak en een auto voor de deur nog perfect recht. Alsof de vlammen dat ene stuk grond gespaard hebben.

Dat mirakelhuis, liefst 100 jaar oud, is sinds twee jaar geleden de thuis van de familie Millikin. “We begonnen te huilen toen we die foto zagen”, zegt Trip in Honolulu Civil Beat. “Ik voelde me meteen schuldig. We voelen ons nog altijd schuldig.”

Renovatie

Waarom net hun huis gespaard is gebleven, heeft wellicht alles te maken met de bedenkelijke staat waarin het was toen ze het twee jaar geleden kochten. Renovatiewerken drongen zich op en kwamen er ook. Zo vervingen ze het dak met roofing door een dak van zwaar metaal, zetten ze rivierstenen rond het huis en ontdeden ze zich van al het gebladerte.

Al deden ze dat niet met de gedachte om brandbestendig te zijn. “Helemaal niet”, zegt Dora Atwater Millikin, de vrouw van Trip, in Los Angeles Times. “Want het is 100 procent uit hout gemaakt. Brandbestendig kan je dat niet noemen.” Zij vermoedt eerder dat het de afstand tot het huis van de buren is die hen gered heeft.

Terug naar huis

Nu is de vraag wanneer ze kunnen terugkeren naar huis. Ze willen dat doen wanneer het veilig kan, en bij hun terugkeer willen ze hun huis openstellen voor mensen die dat van hen verloren zijn. “Veel mensen zijn gestorven”, zegt mevrouw Millikin. “Veel mensen zijn alles kwijt. We moeten voor elkaar zorgen en alles opnieuw opbouwen. Iedereen zal daar hulp bij nodig hebben.”

Bij de verwoestende bosbranden op Maui kwamen al 114 mensen om het leven en minstens 850 mensen zijn nog vermist. De reddingswerken gaan onverminderd verder.