‘Slachtoffers’ van brand in Zandhoven zelf opgepakt op verdenking van brandstichting

Het koppel dat twee weken geleden via het balkon moest vluchten voor een brand in hun huurwoning, zit zelf in de cel. Ze worden verdacht van opzettelijke brandstichting. De raadkamer in Antwerpen bevestigde vrijdag hun aanhouding. De voorbije maanden brak al driemaal brand uit bij de woning.

Zaterdagochtend 12 augustus brak brand uit in de traphal van een kangoeroewoning in de Vierselbaan in Zandhoven. Door het vuur moesten de 29-jarige bewoonster, haar nieuwe vriend en hun hond via het balkonterras en het afdak achteraan ontsnappen. De andere bewoonster, die op het gelijkvloers woonde, kon zichzelf ook in veiligheid brengen. De vriend van het koppel ging het vuur met emmers water te lijf, de brandweer snelde ter plaatse en kreeg het brand onder controle.

Een deskundige kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken, al snel bleek dat er sprake was van brandstichting. Het was bovendien al de derde brand in drie maanden tijd: de week voordien was de GFT-container naast de woning in brand gevlogen, midden mei brandde de wagen van de 29-jarige vrouw helemaal uit. Bij die autobrand raakte de woning zelf ook beschadigd.

“Ik vrees dat iemand via mij en mijn dochtertje iemand anders probeert te treffen”, verklaarde de vrouw toen. Na de brand eerder deze maand werden zij en haar vriend echter door de politie meegenomen voor verhoor. Het koppel verscheen daarna voor de onderzoeksrechter, die besliste hen aan te houden.

“Het koppel, een 30-jarige vrouw en haar 25-jarige vriend, wordt verdacht van opzettelijke brandstichting in een bewoond pand”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. “De raadkamer bevestigde vrijdag hun aanhouding.”

